Утеплилась: Джессика Честейн надела свитер и шапку на мероприятие в честь Дня благодарения

Оскароносная актриса удивила выбором лаконичного лука.
Ежегодно в четвертый четверг ноября в США отмечают День благодарения. Это важный семейный праздник для многих американцев, а также он знаменует начало праздничного зимнего сезона. По случаю этого праздника на протяжении уже ста лет в Нью-Йорке проводится масштабный парад.
Организатором мероприятия является американская сеть универмагов Macy's, а особенностью праздника то, что в нем принимают участие огромные воздушные шары и яркие платформы. Трехчасовой парад проводится в Манхэттене и транслируется по телевидения.
Именно этого знаменитое мероприятие посетила актриса Джессика Честейн. Она была замечена в VIP-зале в торговом центре Macy's. Актриса оделась по такому случаю значительно скромнее, чем мы привыкли видеть ее на красных дорожках, ведь на ней были обтягивающие синие джинсы, коричневый свитер с узором и камнями, а также сапоги и шапка. Ее наряд был от бренда Gucci.
Как выглядел парад в этом году и какие на нем были воздушные шары, вы можете посмотреть в нашей подборке фото ниже.
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