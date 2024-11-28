Утеплилась: Джессика Честейн надела свитер и шапку на мероприятие в честь Дня благодарения

Ежегодно в четвертый четверг ноября в США отмечают День благодарения. Это важный семейный праздник для многих американцев, а также он знаменует начало праздничного зимнего сезона. По случаю этого праздника на протяжении уже ста лет в Нью-Йорке проводится масштабный парад.

Организатором мероприятия является американская сеть универмагов Macy's, а особенностью праздника то, что в нем принимают участие огромные воздушные шары и яркие платформы. Трехчасовой парад проводится в Манхэттене и транслируется по телевидения.

Именно этого знаменитое мероприятие посетила актриса Джессика Честейн. Она была замечена в VIP-зале в торговом центре Macy's. Актриса оделась по такому случаю значительно скромнее, чем мы привыкли видеть ее на красных дорожках, ведь на ней были обтягивающие синие джинсы, коричневый свитер с узором и камнями, а также сапоги и шапка. Ее наряд был от бренда Gucci.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Как выглядел парад в этом году и какие на нем были воздушные шары, вы можете посмотреть в нашей подборке фото ниже.

Парад ко Деню благодарения в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

Парад ко Деню благодарения в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

Парад ко Деню благодарения в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

Парад ко Деню благодарения в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

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