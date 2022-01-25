Утеплились и вышли на прогулку: Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса запечатлели папарацци

45-летний Райан Рейнольдс со своей 34-летней женой Блейк Лайвли попали под прицел папарацци во время прогулки в Нью-Йорке.

Блейк держала Райана под руку, когда они неспешно прогуливались по улице. Актриса была в синей шапке-бини с помпоном, плюшевом длинном пальто и голубых джинсах DL1961 Emilie, обула звезда бежевые ботинки на шнуровке. На руках у Лайвли были объемные рукавицы. А через плечо актрисы висела сумка на длинном ремешке.

Райан был в синей дутой куртке с капюшоном, синих джинсах, рубашке и кроссовках. Они оба были в защитных масках.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли / Getty Images

Пара воспитывает трех дочерей, но редко вместе с ними попадает под прицелы камер. Семейные прогулки у них, конечно, случаются гораздо чаще, чем это видят папарацци. Да и свою личную жизнь актеры обычно не афишируют, а вот пошутить друг над другом публично очень любят.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Associated Press

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