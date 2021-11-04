Утеплился: Арнольд Шварценеггер на велопрогулке в Лос-Анджелесе

74-летний актер не забывает о важности спорта и регулярно выезжает на своем фэтбайке.

Голливудский актер и культурист Арнольд Шварценеггер, который прославился ролью в серии фильмов о "Терминаторе", также большой поклонник велосипеда. На велопрогулках знаменитость часто видят с детьми, возлюбленной, а иногда и с друзьями.

Зачастую Шварценеггер появляется в шортах и футболках, но вчера под прицел папарацци он попал в теплой куртке и штанах. Также на актере была кепка, солнцезащитные очки и любимые слипоны.

Арнольд Шварценеггер / Getty Images

Особенно важны для Шварценеггера кардионагрузки после операции на сердце, которую он перенес в 2018 году. Дело в том, что у Арнольда врожденный порок сердца, из-за чего ему необходим искусственный клапан. Весной 2018 года актеру провели операцию на открытом сердце и заменили клапан, который ему служил с 1997 года.

Читайте также:

Арнольд Шварценеггер на велопрогулках во время карантина (18 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку