Утерла нос бывшему: Николь Кидман надела прозрачную юбку на красную дорожку

Николь Кидман / © Associated Press

Реклама

Не так давно звезда пережила громкий развод со своим вторым мужем Китом Урбаном и, хоть это и не первое ее появление на публике с тех пор, однако Николь каждый раз дает понять, что она одна из самых стильных и красивых актрис Голливуда.

Николь Кидман / © Associated Press

На красной дорожке в Нью-Йорке 58-летняя звезда появилась в полностью черном наряде от Модного дома Chanel из кутюрной коллекции весна-лето 2026.

Николь Кидман / © Associated Press

Центральным элементом образа стал черный блейзер строгого кроя, украшенный цветочными пуговицами, который она носила в сочетании эффектной юбкой с перьями.

Реклама

Хотя этот стиль гламурный и лаконичный одновременно, он также скрывает некоторые модные хитрости: подчеркивает фигуру, создает элегантный силуэт и выглядит современно. Николь таким образом демонстрирует — она роскошная женщина и она в тренде.

Николь Кидман / © Associated Press

В сериале Кидман исполнила главную роль — перевоплотилась в судмедэксперта и по ее словам во время подготовки к съемкам изучала анатомию и ее готовил настоящий судмедэксперт. Об этих потрясающих подробностях своей работы звезда рассказала в интервью на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Николь Кидман на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon / © Getty Images