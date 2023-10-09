Утеплилась: Эмили Ратажковски в пальто и сапогах сфотографировали в Нью-Йорке

32-летняя модель вышла на прогулку и попала под прицел фотографов, как это часто и бывает.

Эмили Ратажковски живет в Нью-Йорке и попасть там на глаза папарацци совсем не сложно. Знаменитость знает, что возле дома ее точно будут фотографировать, поэтому всегда старается выглядеть стильно.

Видимо в Нью-Йорке, как и в Киеве, погода стала прохладнее, так как модель решила утеплиться. Она была в длинном кожаном плаще с меховыми манжетами и черной макси-юбке, а обута в коричневые сапоги на шпильках. У Ратажковски были распущены волосы, которые она не стала укладывать, а просто расчесала, а лук свой звезда дополнила крупными золотыми серьгами в ушах. Макияж на ее лице был выполнен в максимально натуральных оттенках.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, модель выходила на прогулку в кожаном костюме и с сумкой Loewe на плече и выглядела стильно.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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