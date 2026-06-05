Утро не с кофе: Дэвид Бекхэм начинает своей день с проверки курятника

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

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50-летний Дэвид Бекхэм в последние годы все больше времени посвящает жизни за городом. Бывший спортсмен увлекся садоводством и с удовольствием занимается работой на своем участке, самостоятельно ухаживая за грядками и выращивая различные овощи и зелень.

Для Бекхэма это стало не просто хобби, а настоящей страстью. Он регулярно проводит время в саду и огороде, следит за урожаем и охотно делится своими успехами с подписчиками в соцсетях.

Кроме того, Бекхэм разводит кур, следит за садом и даже освоил пчеловодство.

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В своей новой публикации в Instagram он показал, как начинается его день на загородной ферме. Он лично проверяет курятник.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

В этот раз он собрал три яйца.

А также похвастался пятью кустами роз, названных в его честь. Судя по всему, он собирается их посадить в своей теплице. Без сомнения, они станут ее главным украшением.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Ранее, напомним, Дэвид Бекхэм приобрел новый вид кур — как они выглядят.

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