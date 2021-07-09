Утро с красавицей: финалистка "Холостяка-10" обнаженной позировала в постели

Дана Оханская показала фолловерам свое утреннее фото с отдыха.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская — опять поехала на отдых. На этот раз она выбрала Болгарию. Оттуда девушка выложила первые кадры.

На одном фото она запечатлена с мороженым в руке. Одета красотка в светлый трикотажный топ с американской проймой, мини-шорты и шляпу.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Другое фото — пикантное. На нем Оханская соблазнительно обнаженной позирует в постели под одеялом. Она кокетливо выставила ногу и ягодицы.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

А победительница шоу "Холостяк-10" — Даша Ульянова — сходила на свадьбу к подруге. Там она продемонстрировала яркий лук. На ней был костюм с пестрым принтом, который состоял из блузки с рукавами-буфами и мини-шорт.

Даша Ульянова / Instagram Даши Ульяновой

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Образы финалистки шоу "Холостяк-10" Даны Оханской (26 фото)

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