Утро в спортзале: Виктория Бекхэм показала, как приседала со штангой

Утро в спортзале: Виктория Бекхэм показала, как приседала со штангой

Виктория Бекхэм не пропускает тренировок в спортзале, а иногда даже показывает снимки в Instagram Stories.

47-летняя дизайнер, не теряя времени, встала рано утром, чтобы провести тренировку вместе со своим личным тренером Бобби Ричем. Викки надела черную майку и лосины, обула белые кроссовки и завязала волосы в высокий пучок, чтобы ничего не мешало ей сосредоточиться на упражнениях.

Виктория впервые попробовала заняться тяжелой атлетикой, чтобы укрепить мышцы рук и спины. Миссис Бекхэм выглядела сосредоточенной, когда подняла штангу над головой, а позже загрузила снимок в Instagram, подписав его: "Пытаюсь не отставать от @davidbeckham в тренажерном зале!".

Виктория Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Ее тренер Бобби Рич остался доволен и тоже написал в Instagram: "Невероятные усилия сегодня утром от @VictoriaBeckham впервые с олимпийской штангой над головой и повторением этих приседаний".

Целеустремленности Виктории Бекхэм может позавидовать каждый, а вот повторить это упражнение, вряд ли.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Associated Press

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