Увеличила бюст или показалось: Гвен Стефани в пикантном луке пришла на шоу

53-летняя американская певица и продюсер Гвен Стефани любит носить яркие наряды, как в обычной жизни, так и на сцене или различных съемках.

Вчера артистка посетила съемки шоу "The One Show" в Лондоне, где появилась в розовом платье с бахромой на бретельках. Под нарядом у Гвен Стефани виднелся розовый бюстгальтер, который выгодно подчеркивал ее заметно увеличившийся бюст. Возможно, Гвен, у которой всегда была маленькая грудь, прибегла к пластической операции, а может быть просто надела белье с пуш-апом.

Гвен Стефани / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали фото, как Гвен Стефани в мини с рюшами и колготах в сетку сходила в ресторан. Знаменитость не боится смелых образов и никогда не остается незамеченной на публике.

Гвен Стефани / Фото: Getty Images

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