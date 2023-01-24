Увеличила грудь или показалось: Даша Квиткова в откровенном образе похвасталась сексуальными формами

Даша Квиткова снялась в пикантной фотосессии и решила показать фолловерам, что из этого вышло.

Перед объективом фотокамеры блогер предстала в откровенном и страстном образе. На Даше было длинное сексуальное черное платье с вырезами на талии, в зоне декольте и с высоким разрезом.

Инфлюэнсер также продемонстрировала свою обнаженную спину и интересный аксессуар — серьгу-цепочку, которая крепилась на ухе и носу.

Даша Цветочная/Instagram Даши Цветочной

Даша Цветочная/Instagram Даши Цветочной

Наряд идеально обтягивал стройную фигуру Квитковой и подчеркивал ее сексуальные формы. Она чувствовала себя уверенной в себе.

Особое внимание привлек бюст Даши. На видео и фото он выглядит больше, чем был раньше. Фолловеры подозревают, что Квиткова увеличила грудь.

"Только я заметила импланты в груди?", "Нет, все заметили", "Даша, вы сделали грудь?", "Вы сделали себе грудь?", "Да, наверное, грудь сделала, тем более когда-то в сториз она говорила, что к этому относится нормально", "Когда успели грудь сделать?", "Правильно, а говорит в интервью, что доверие ее аудитории это святое для нее. И берет скрывает это, делая вид, что ничего не произошло!? Вот как это называется?" – написали под постом фолловеры.

Подписчики блогера сравнивают ее декольте на предыдущих снимках из фотоблога с новой фотосессией и пишут свои догадки в комментариях.

Даша Цветочная/Instagram Даши Цветочной

Даша Цветочная/Instagram Даши Цветочной

Даша Цветочная/Instagram Даши Цветочной

Даша Цветочная/Instagram Даши Цветочной

Даша Цветочная/Instagram Даши Цветочной

Напомним, Даша Квиткова шокировала поклонников новостью, что разводится со своим мужем Никитой Добрыниным.

К слову, Даша и Никита поженились 20 мая 2020 года, а 13 июля 2021-го у них родился сын Лев.

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