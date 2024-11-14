Увлекалась астрологией: в 1969 году Грейс Келли устроила вечеринку для Скорпионов

Княгиня решила пригласить на это мероприятия только тех, кто родился осенью.

В 12 ноября 1969 года княгине Монако Грейс Келли исполнилось 40 лет и по этому случаю она решила устроить роскошную вечеринку. Но была одна особенность этого праздника - приглашенными на мероприятие были только те, у кого знак Зодиака был как у Грейс - Скорпион.

Мероприятие состоялось в субботу, 15 ноября, в отеле Hermitage и получило название "Бал Скорпиона". То, что Грейс увлекалась астрологией не было секретом. Она еще будучи актрисой пользовалась услугами астролога и автора колонки в издании Chicago Tribune Кэрролл Райтер. Когда Райтер умерла в 1988 году, в ее некрологе принцесса Монако была указана как одна из многочисленных знаменитых клиенток.

На вечеринке был дресс-код - гости должны были быть в красном и черном. Официанты же были одеты в парики в стиле XVIII века, бархатные красные костюмы, расшитые блестками и звездами, в соответствии с небесной тематикой, и несли серебряные канделябры с красными свечами. Сама Грейс выбрала для праздника черное бархатное платье от Balenciaga с открытыми плечами, которое украсила двумя рубиновыми брошками, инкрустированными бриллиантами. Наряд был из коллекции от кутюр осень-зима 1966 года.

Грейс Келли / Фото: Getty Images

Также эту вечеринку посетила известная актриса Элизабет Тейлор, но попала она на нее благодаря мужу Ричарду Бертону, который как раз по знаку Зодиака был Скорпионом. Тейлор, которая была Рыбой, стала его "плюс один". Элизабет запомнилась на этом мероприятии, поскольку надела эксклюзивную бархатную накидку с вышитыми скорпионами.

Элизабет Тейлор с мужем / Фото: Associated Press

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