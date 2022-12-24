"Увольте тех идиотов, которые монтируют проект": участница "Холостяка-12" с негодованием отреагировала на свой вылет из шоу

Состоялся девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабной войны.

В этом выпуске главный герой проекта – Алекс Топольский – решил попрощаться с 37-летней актрисой Викторией Варлей.

По словам холостяка, каждое их свидание заканчивалось выяснением отношений, а не романтикой и чувствами. Так что Топольский принял решение отправить Варлей домой.

Виктория отреагировала на выход из шоу. В Instagram актриса опубликовала фото своего эффектного образа из этой церемонии роз и гневный пост.

Виктория Варлей/Instagram

Во-первых, Варлей отметила, что она сама изъявила желание покинуть проект из-за того, что Топольский не тот человек, с которым можно построить серьезные отношения, ведь он не готов к созданию семьи. Актриса раскритиковала работников, занимающихся монтажом на проекте, из-за того, что они многое вырезали и не показали истинной причины ее выхода из шоу.

Во-вторых, Виктория заявила, что по собственному желанию ушли из шоу еще две участницы – Алина Ершова и Елизавета Кондрашевская. Но выпуски были смонтированы так, что показали, будто сам Алекс Топольский решил этих девушек отправить домой.

"9 эпизод полное разочарование. СТБ увольте тех идиотов, которые монтируют проект Холостяк. Как можно было вырезать мой спор с Гришей, и подать мое возмущение как обиду на девочку Катю… Как можно было вырезать, что я рассказывала о семье и детях? И реальные причины почему я пошла, это не вошло в монтаж, потому что как это так, что уже третья девушка идет по собственному желанию( Алина Ершова также ушла по собственному желанию, но кто вам об этом расскажет. Я не видела в Алексе мужчину, с которым я могу строить серьезные отношения, он не готов к построению семьи.

Учитывая первый пункт, я хотела попасть в Майами к Рождеству (до 25 декабря). Мне уже реально нужно было попасть к косметологу.

Пересмотрев 9 эпизод я четко поняла, я слишком крутая для этого проекта, вы меня вообще не раскрыли и не разгадали, это как метать бисер перед свиньями!" – написала с возмущением Варлей.

Кроме этого, актриса поблагодарила команду проекта за то, что они непрерывно были рядом с участницами.

"Но этот пост благодарности всей команде Холостяк, которые находились с нами 24/7 – несокрушимы, и я не знаю, как вы все это делаете и выдерживаете! Мы действительно жили как в детском лагере, к сожалению, все самое интересное осталось за кадром, это было невероятно и вызывает у меня только теплые воспоминания!" – отметила Вика.

К слову, после публикации этого поста страницу Варлей в Instagram заблокировали. А на своей резервной странице Виктория отметила, что ее заблокировали на 24 часа за посты ы сториз о войне в Украине и преступлениях российских оккупантов.

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