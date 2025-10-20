Уже ее в таком видели не раз: Пенелопа Крус появилась в элегантном, но скучном наряде

Пенелопа Крус / © Associated Press

Испанская звезда Пенелопа Крус была без сомнений одной из самых элегантных гостей на роскошном гала-вечере в Музее Академии кино. Она опять надела великолепное расшитое бисером платье от Модного дома Chanel.

Ее роскошное платье оттенка топленого молока идеально подчеркивало фигуру и выглядело очень гламурно, ведь наряд был полностью расшит бисером, пайетками, а также имел нежную бахрому из бисера. Также на платье была россыпь стразов, а на лифе и талии небольшие складки ткани. Пенелопа дополнила наряд классической голливудской прической, ярким макияжем, бриллиантами и длинным маникюром.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Этот образ — классика к которой Пенелопа всегда обращается в самых торжественных случаях, чтобы добиться внимания, но в последние несколько лет ее образы от Chanel все больше похожи один на другой.

Предлагаем вспомнть некоторые платяь яктрисы с других мероприятий, которые она носила ранее.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press