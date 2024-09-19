Уже готовится: Хайди Клум показала видео с примерки своего костюма на Хэллоуин

51-летняя немецкая модель и судья шоу America's Got Talent – Хайди Клум – по праву считается королевой Хэллоуина, ведь она славится своими экстравагантными образами и уже более 20 лет организовывает грандиозные вечеринки в честь этого праздника. Все ее костюмы мы собирали в этом материале.

На последней хэллоуинской вечеринке – осенью 2023 года – Хайди нарядилась павлином, а ее муж Том Каулитц - огромным яйцом.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Какой будет костюм в этом году, не известно, Клум держит это в тайне, но уже показала в своем Instagram видео с примерки. Она одета в бежевый обтягивающий костюм, и с нею снимают мерки – уверены, это будет что-то грандиозное.

А также показала видео процесса изготовления костюма. Интересно, что она закрыла комментарии под публикацией, наверно, чтобы ее поклонники не раскрыли ее задумку.

Напомним, ранее Хайди Клум в роскошном мини-платье блеснула соблазнительной грудью. Она стала гостьей празднования 50-летия People+Chain, состоявшегося в The Chain House в Лос-Анджелесе.

Фото: Getty Images

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