Уже на весеннем стиле: Кэти Холмс заметили в ярком реглане и этот образ стоит повторить

Кэти Холмс / © Getty Images

Бывшая жена Тома Круза, которую часто называют одной из самых стильных женщин Нью-Йорка, привезла немного своей модной магии в солнечный Лос-Анджелес. Актрису заметила на улице папарацци, когда она ходила за кофе.

Кэти продемонстрировала один из самых беспроигрышных вариантов — соединила классические черные брюки с ярким регланом от бренда Boden, который к тому же имел крупный принт в ромбы. Чтобы сделать образ более интересным, Холмс заправила один край реглана в брюки — это добавило легкой «небрежности».

Кэти Холмс / © Getty Images

Также актриса дополнила образ классической небольшой черной сумкой, надела очки на глаза от солнца, а обула черные туфли из мягкой кожи.

Подобный расслабленный стиль с базовыми повседневными вещами — это основа гардероба Кэти. Все луки женщины именно такие, хотя часто в них присутствуют дорогие люксовые аксессуары, например, сумки, обувь или очки. Именно поэтому ее стиль часто называют тихой роскошью и непринужденным нью-йоркским минимализмом. Она мастерски сочетает базовые вещи с элегантными силуэтами, создавая образы, которые выглядят дорого, но не перегружены деталями.

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images

Кэти Холмс / © Getty Images