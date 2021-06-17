Уже не "ангел": модель Марта Хант в жакете на голое тело появилась на обложке глянца

Модель показала свою новую работу.

32-летняя американская топ-модель Марта Хант стала главной героиней июльского выпуска греческого редакции журнала Harper's Bazaar.

На обложке глянца Марта появилась в верблюжьем жакете интересного кроя, надетого на голое тело. Ее волосы распущены, а макияж выполнен с акцентом на глаза.

А Harper's Bazaar в своем Instagram показал другую обложку. На ней Хант позирует в черном фатиновом платье с вышивкой на груди.

Напомним, с апреля 2015 года Марта Хант являлась одним из "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret. Однако компания решила полностью пересмотреть концепцию продвижения своей продукции и отказаться от моделей-"ангелов" и эффектных шоу. Теперь бренд будет представлять семь амбассадоров: футболистка Меган Рапино, представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Эсслер, актриса и "Мисс мира" Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также журналист и фотограф Аманда де Кадене.

Пока сами уже бывшие "ангелы" никак не комментируют заявление компании и хранят молчание.

Читайте также: Шоу, которого больше нет: 10 самых эффектных образов "ангелов" Victoria’s Secret

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку