Уже не голая: леди Виктория Херви надела максимально закрытое платье на дорожку в Каннах

47-летняя британская аристократка, модель и светская львица решила изменить свой подход к выбору образа для появления на красной дорожке.

Обычно леди Виктория предпочитает блистать в прозрачных или даже почти "голых" платьях, демонстрируя публике свою стройную фигуру.

Леди Виктория Херви / Фото: Associated Press

Но в этот раз мисс Херви облачилась в абсолютно закрытое платье оттенка металлик с капюшоном и поясом, завязанным в узел на бедрах. В руках она держала маленькую сумку в виде фотоаппарата, а также дополнила образ многочисленными кольцами и насыщенным макияжем.

В таком аутфите знаменитость позировала перед премьерой фильма "Эмилия Перес" на 77-м международном кинофестивале в Каннах.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

На следующий день перед показом фильма "Горизонт: Американская сага" Виктория Херви появилась перед камерами в уже более привычном образе, надев платье, сверкающее стразами и переливающееся камнями с вырезами на декольте, талии и бедрах и надев кейп-накидку сверху. В руках у нее был прямоугольный клатч, тоже сверкающий стразами и к образу модель подобрала босоножки на каблуках.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Ранее в Каннах аристократка демонстрировала и другие луки, например, блистала в откровенном голубом платье с корсетным верхом и без бретелек, расшитом пайетками, бисером и лепестками.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Или носила бронзовое мини-платье с аппликацией из лепестков и была обута в босоножки из змеиной кожи на каблуках.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

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