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Уже не первая: израильская модель Бар Рафаэли похвасталась своей новой татуировкой

Уже не первая: израильская модель Бар Рафаэли похвасталась своей новой татуировкой

Бар Рафаэли / Фото: Getty Images

Девушка решила украсить свое тело перманентным рисунком.

39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли активно ведет свой Instagram и делится с поклонниками всеми интересными событиями своей жизни. Так, она решила сделать новую татуировку и показала ее в фотоблоге.

(чтобы увидеть тату, листайте фото вправо)

Это небольшая звезда на щиколотке. Выполнена татуировка светлыми чернилами, поэтому почти не заметна.

Отметим, это не первый рисунок на теле Бар. Свою первую тату она сделала в январе 2014 года и тоже показала ее в Instagram – это маленькая бабочка не запястье, тоже еле заметная.

"Я наконец-то это сделала. Моя первая (и последняя) татуировка", - написала тогда израильтянка.

Напомним, ранее своей новой татуировкой делилась бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио.

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