Уже не первая: израильская модель Бар Рафаэли похвасталась своей новой татуировкой

39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли активно ведет свой Instagram и делится с поклонниками всеми интересными событиями своей жизни. Так, она решила сделать новую татуировку и показала ее в фотоблоге.

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Это небольшая звезда на щиколотке. Выполнена татуировка светлыми чернилами, поэтому почти не заметна.

Отметим, это не первый рисунок на теле Бар. Свою первую тату она сделала в январе 2014 года и тоже показала ее в Instagram – это маленькая бабочка не запястье, тоже еле заметная.

"Я наконец-то это сделала. Моя первая (и последняя) татуировка", - написала тогда израильтянка.

Напомним, ранее своей новой татуировкой делилась бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио.

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