Уже не скрывает: супермодель Жизель Бундхен показала редкие фото своего мужа-тренера и их общего ребенка

Жизель Бундхен / © Associated Press

45-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен, по сообщениям People, 3 декабря прошлого года вышла замуж за своего бойфренда, 38-летнего инструктора по джиу-джитсу Хоакима Валенте, с которым она встречается с июня 2023 года. Свадебная церемония была тайной, поэтому фото нет в Сети. Да и вообще, бразильянка долго скрывала их отношения и свою третью беременность. Год назад у пары родился сын, и вот на днях у него был день рождения, в честь чего модель поделилась в Instagram серией снимком с ребенком.

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Мальчик был запечатлен в своей комнате среди игрушек, с мамой, а также в компании своих старших брата и сестры. Напомним, Жизель воспитывает еще двух детей — 15-летнего сына и 12-летнюю дочь от бывшего мужа, футболиста Тома Брэди, с которым она развелась в 2022-м после 13 лет брака.

Сын Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен с детьми / © Жизель Бундхен/Instagram

Дети Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

На некоторых фото ребенок запечатлен со своим отцом Хоакимом. Модель очень редко делится в Сети снимками со своим мужем.

Хоаким Валенте с сыном / © Жизель Бундхен/Instagram

Хоаким Валенте с сыном / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен, Хоаким Валенте и их сын / © Жизель Бундхен/Instagram

