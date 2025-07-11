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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Уже не скрывается: Леонардо Ди Каприо посетил Уимблдонский теннисный турнир

50-летний голливудский актер попал под прицел папарацци в Лондоне.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

Папарацци подловили Леонардо Ди Каприо на Уимблдонском теннисном чемпионате во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне. Актер уже не скрывался от фотографов, как это было во время трехдневной свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции, когда Лео все время прикрывал лицо кепкой или капюшоном.

Ди Каприо сидел на трибунах и бойко что-то обсуждал со своим соседом. Актер был одет в серый пиджак и белую футболку. На лице у него были черные солнцезащитные очки.

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

Леонардо Ди Каприо / © Getty Images

Напомним, здесь вы можете увидеть, как Леонардо Ди Каприо сочетал в праздничном образе для свадьбы смокинг и бейсболку.

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