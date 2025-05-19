Уже носила это: Блейк Лайвли заметили в наряде, который она надевала на интервью

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Getty Images

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Блейк Лайвли очень любит яркие наряды, а также романтические и женственные, поэтому для всех своих появлений на публике, особенно интервью и красных дорожек, она выбирает платья в принты, с декором или оригинальными юбками. Блейк никогда не увидеть в скучном черном платье.

И даже для свидания с мужем Райаном Рейнольдсом Лайвли пытается надевать что-то особенное, что в очередной раз доказала 18 мая, когда из подловили папарацци в Нью-Йорке. Пара шла по улице держась за руки и улыбалась фотографам.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Getty Images

В тот день Блейк носила очаровательное белое платье с цветочным принтом и декольте. Ее наряд был от бренда Vivienne Westwood, а дополнила актриса его туфлями на каблуках, гламурной сумкой от Chanel с камнями и белой оверсайз курткой из денима. Волосы она распустила и уложила в любимую прическу, на лице у актрисы был макияж с розовой помадой.

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Однако платье, которое носила Блейк, совсем не новинка в ее гардеробе. В этом наряде актриса также посещала интервью в Нью-Йорке летом прошлого года. Это винтажное платье из коллекции весна-лето 1994 года.

Блейк Лайвли / © Getty Images

В наряде она посетила интервью, чтобы продвигать фильм «Оставь, если любишь», который в результате принес ей только скандалы и подорвал репутацию.

Блейк Лайвли / © Associated Press Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Associated Press