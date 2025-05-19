ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

Уже носила это: Блейк Лайвли заметили в наряде, который она надевала на интервью

Актриса не берет у брендов платья на прокат, что доказала своим новым появлением на публике.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Getty Images

Блейк Лайвли очень любит яркие наряды, а также романтические и женственные, поэтому для всех своих появлений на публике, особенно интервью и красных дорожек, она выбирает платья в принты, с декором или оригинальными юбками. Блейк никогда не увидеть в скучном черном платье.

И даже для свидания с мужем Райаном Рейнольдсом Лайвли пытается надевать что-то особенное, что в очередной раз доказала 18 мая, когда из подловили папарацци в Нью-Йорке. Пара шла по улице держась за руки и улыбалась фотографам.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Getty Images

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Getty Images

В тот день Блейк носила очаровательное белое платье с цветочным принтом и декольте. Ее наряд был от бренда Vivienne Westwood, а дополнила актриса его туфлями на каблуках, гламурной сумкой от Chanel с камнями и белой оверсайз курткой из денима. Волосы она распустила и уложила в любимую прическу, на лице у актрисы был макияж с розовой помадой.

Однако платье, которое носила Блейк, совсем не новинка в ее гардеробе. В этом наряде актриса также посещала интервью в Нью-Йорке летом прошлого года. Это винтажное платье из коллекции весна-лето 1994 года.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

В наряде она посетила интервью, чтобы продвигать фильм «Оставь, если любишь», который в результате принес ей только скандалы и подорвал репутацию.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
51
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie