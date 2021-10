Уже скоро: HBO Max раскрыли, когда состоится премьера продолжения "Секса в большом городе"

Воссоединение героинь "Секса в большом городе" Кэрри Брэдшоу, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк мы увидим уже этой зимой.

HBO Max опубликовал новое промовидео долгожданного мини-сериала And Just Like That..., который станет продолжением культового шоу "Секс в большом городе". В коротком ролике рассказ ведется от имени Сары Джессики Паркер, сыгравшей в сериале роль Кэрри Брэдшоу.

Актриса немного рассказала о съемках и показала, что происходит за кадром. В конце видео Сара сообщила, что релиз шоу состоится в декабре 2021 года. Но вот точную дату, к сожалению, пока не назвала.

Напомним, сериал And Just Like That... вернет на экраны любимых героинь "Секса в большом городе" Кэрри Брэдшоу, Миранду Хоббс и Шарлотту Йорк. Само шоу покажет жизнь героинь спустя 20 лет. Всего в сериале будет 10 эпизодов. А вот во время работы над эпизодами герои сериала постоянно попадали под прицел папарацци.

Съемки сериала And Just Like That... (7 фото)

