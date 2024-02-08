Уже скоро: на украинских экранах покажут музыкальную драму о короле регги – Бобе Марли

Лента, основанная на реальных событиях, расскажет о взлетах и падениях ямайского музыканта.

На широкие украинские экраны 15 февраля выйдет байопик "Боб Марли: One Love" режиссера Рейнальдо Маркуса Грина о жизни короля регги Боба Марли: от его восхождения к славе и до гибели.

Это яркая история, в которой прославляется жизнь и музыка исполнителя из Ямайки, вдохновляющего целые поколения своими посланиями любви и единства. Благодаря Марли о солнечной музыке с острова-страны узнал весь мир.

Авторы сценария – Зак Бэйлин, Фрэнк Флаверс и Теренс Винтер.

Главную роль исполнил Кингсли Бен-Адир. А жену Марли сыграла Лашана Линч.

Кингсли Бен-Адир / Фото: Associated Press

Кингсли Бен-Адир и Лашана Линч / Фото: Associated Press

Лашана Линч / Фото: Associated Press

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