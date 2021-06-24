Уже скучает: Катя Осадчая показала еще один кадр с отдыха в Одессе

Уже скучает: Катя Осадчая показала еще один кадр с отдыха в Одессе

Прошлый уикенд Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым провели в Одессе, но, судя по постам ведущей в Instagram, пара уже вернулась домой.

Катя запостила кадр, на котором позирует на балконе на фоне моря. Она одета в синее короткое платье-рубашку в горох, которое прекрасно скрывает ее беременный живот, и белые кожаные эспадрильи с черными носками. На лице у Кати солнцезащитные очки, звезда улыбается, а в подписи пишет:

"Кто сейчас на море, а кто о нем мечтает? Оставлю фотографию здесь, чтобы быстрее вернуться", - подписала кадр из Одессы ведущая.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Также ранее в блоге Катя показывала другие снимки, которые они с мужем сделали во время прогулки по городу.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram Кати Осадчей

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