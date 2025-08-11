Уже совсем взрослая: дочь Кэти Холмс и Тома Круза заметили в Нью-Йорке

Кэти Холмс и Сури Круз / © Getty Images

Сейчас бывшая жена Тома Круза, американская актриса Кэти Холмс, работает над сериалом-трилогией «Счастливые часы» (англ. Happy Hours). Съемки проходят в Нью-Йорке и просто на улицах города, поэтому актрису часто фотографируют папарацци.

Во время работы Кэти однажды также сфотографировали с дочерью Сури, которая пришла к ней на съемочную площадку. Вероятно, девушка сейчас на каникулах, ведь в прошлом году вступила в университет. Кэти была одета в пестрое легкое платье-рубашку, которое носила в сочетании с голубыми штанами и кроссовками. Волосы актрисы были собраны в высокий небрежный пучок, а вот 19-летняя Сури оделась в трендовом стиле Y2K — это стиль, вдохновленный модой конца 1990-х и начала 2000-х годов, поскольку на ней была белая майка на тонких бретельках, широкие штаны карго, кроссовки и несколько украшений.

19-летняя девушка — единственный ребенок Холмс и Тома Круза, которые были женаты с 2006 по 2012 год. Сообщалось, что в 2024 году Сури отказалась от фамилии отца и решила взять имя Сури Ноэль («Ноэль» — второе имя ее матери).

А что касается работы Холмс, то также ранее она попала под прицел папарацци с коллегой-актером Джошуа Джексоном, с которым снималась в культовом американском сериале 90-х «Бухта Доусона» 27 лет назад, и их персонажи — Джоуи Поттер и Пейси Уиттер — к концу сериала оказались вместе. Шоу шло с 1998 по 2003 год. Похоже, что в новом проекте они опять сыграют пару.

