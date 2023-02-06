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Уже стал легендарным: кто из звезд надевал жакет с рукавами-розами от Alexander McQueen

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
78
Время на прочтение
1 мин
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Уже стал легендарным: кто из звезд надевал жакет с рукавами-розами от Alexander McQueen

Камила Кабельо / Фото: Associated Press

Вещи от этого бренда часто оказываются на страницах модной истории, и, похоже, что этот наряд мы тоже увидим еще не раз.

Знаменитости иногда случайно повторяют образы друг-друг, но бывает и так, что некоторые вещи они выбирают преднамеренно, особенно те, которые стали культовыми.

Особую любовь среди знаменитых красавиц заработал оригинальный жакет от бренда Alexander McQueen, рукава которого выполнены в виде огромных сатиновых роз.

На днях в этом потрясающем жакете посетила кинопремию Critics' Circle Film Awards в Лондоне актриса Кейт Бланшетт, которая в этом году среди номинантов на "Оскар". Звезда сочетала его с черными классическими брюками.

Кейт Бланшетт / © Associated Press
Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Этот наряд у Кейт не новинка, ведь впервые она надела его в 2019 году на показ фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?".

Также в этом необычном наряде появлялась другая звезда - 25-летняя певица Камила Кабельо, но только с розовыми рукавами. Девушка носила жакет как платье, сочетав с колготками и ботфортами.

 Камила Кабельо / © Associated Press
 Камила Кабельо / Фото: Associated Press

Для фотосессии в издании L’Officiel Australia такой же жакет с розовыми рукавами примеряла и певица Биби Рекса, дополнив его шляпой и колготками.

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Дата публикации
Просмотры
78
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