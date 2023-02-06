Уже стал легендарным: кто из звезд надевал жакет с рукавами-розами от Alexander McQueen

Вещи от этого бренда часто оказываются на страницах модной истории, и, похоже, что этот наряд мы тоже увидим еще не раз.

Знаменитости иногда случайно повторяют образы друг-друг, но бывает и так, что некоторые вещи они выбирают преднамеренно, особенно те, которые стали культовыми.

Особую любовь среди знаменитых красавиц заработал оригинальный жакет от бренда Alexander McQueen, рукава которого выполнены в виде огромных сатиновых роз.

На днях в этом потрясающем жакете посетила кинопремию Critics' Circle Film Awards в Лондоне актриса Кейт Бланшетт, которая в этом году среди номинантов на "Оскар". Звезда сочетала его с черными классическими брюками.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Этот наряд у Кейт не новинка, ведь впервые она надела его в 2019 году на показ фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?".

Также в этом необычном наряде появлялась другая звезда - 25-летняя певица Камила Кабельо, но только с розовыми рукавами. Девушка носила жакет как платье, сочетав с колготками и ботфортами.

Камила Кабельо / Фото: Associated Press

Для фотосессии в издании L’Officiel Australia такой же жакет с розовыми рукавами примеряла и певица Биби Рекса, дополнив его шляпой и колготками.

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