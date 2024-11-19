Уже студент: топ-модель Хайди Клум показала старшего сына

Звезда – многодетная мама, но детей показывает нечасто, кроме дочери Лени, тоже модели.

51-летняя немецкая модель и судья шоу America's Got Talent – Хайди Клум – воспитывает четырех детей – двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке модели с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе.

Лени – тоже модель, поэтому достаточно публичная особа, и часто снимается с мамой в рекламах. Остальных детей Клум показывает редко. Поэтому поклонники звезды были рады увидеть ее старшего сына, уже студента – 19-летнего Генри.

(листайте фото вправо)

"В гостях у Генри в колледже. Время на семью", - написала Хайди под фото. В июне 2024 года юноша окончил школу и уже поступил в колледж.

Напомним, ранее 80-летняя мама Хайди Клум снялась для рекламы бренда нижнего белья в компании дочери и внучки.

Читайте также:

Хайди Клум в роскошных вечерних платьях (24 фото)