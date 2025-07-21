Уже вся в работе: Энн Хэтэуэй впервые заметили на съемках фильма "Дьявол носит Prada 2"

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Совсем наделено стало известно, что в 20th Century Studios решили вернуть на экраны один из культовых фильмов двухтысячных «Дьявол носит Prada» и анонсировали вторую часть. Фильм выйдет в 2026 году, тоесть через 20 лет после премьеры первой части.

К своим ролям вернутся такие звезды Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Энн Хэтэуэй. Последнюю уже заметили за работой в Нью-Йорке — актриса попала под прицел папарацци на Манхэттене 21 июля. Энн была одета в длинную джинсовую юбку, которую носила с белой футболкой, черной жилеткой, а также обувью от Chanel. Волосы актрисы были уложены в локоны, а ее глаза прятались за солнцезащитными очками.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Оригинальный фильм, основанный на одноименной книге Лорен Вайсбергер, рассказывает историю Энди Сакс, выпускницы колледжа, стремящейся посвятить себя журналистике. В итоге Энди устраивается младшим ассистентом Миранды Пристли, строго и требовательного главного редактора вымышленного журнала о моде Runway. На протяжении всего фильма Энди пытается справляться с должностными обязанностями, одновременно поддерживая отношения с бойфрендом и коллегами.

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Напомним, что также со второй частью вернется на экраны фильм, в котором сыграли Николь Кидман и Сандра Буллок «Практическая магия». Актрисы Кидман и Буллок вернутся к своим ролям в сиквеле, который выйдет в кинотеатрах 18 сентября 2026 года. Фильм выпустят через 28 лет после выхода первой части, которая успела завоевать культовый статус.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Associated Press Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images Энн Хэтэуэй / © Getty Images