В 52 года снова станет мамой: Хилари Суонк объявила о третьей беременности

Хилари Суонк / © Associated Press

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52-летняя Хилари Суонк беременна в третий раз. Актриса и ее супруг Филипп Шнайдер ожидают появления еще одного малыша в декабре. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

Для объявления супруги сняли необычное видео вместе со своими трехлетними близнецами — дочерью Аей и сыном Омом. В темноте семья танцевала со светящимися палочками, прикрепленными к одежде. На округлом животе Хиллари они образовывали маленькую фигурку младенца.

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В подписи Суонк в шутку пояснила, что ее часто спрашивают о следующем проекте, и на этот раз его «выход» запланирован на декабрь.

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«Многие спрашивали, над каким проектом я работаю дальше, этот выйдет в декабре», — написала она.

Напомним, актриса впервые стала мамой в апреле 2023 года, когда в возрасте 48 лет родила двойню. С Филиппом Шнайдером они поженились в 2018 году.

Хиллари Суонк и Филипп Шнайдер в 2018 году / © Associated Press

Хиллари Суонк и Филипп Шнайдер в 2023 году / © Associated Press

Ранее Хилари рассказывала, что материнство в зрелом возрасте позволило ей уделять детям больше времени. Благодаря уже сложившейся карьере она может более гибко планировать работу, а жизненный опыт помог ей стать более терпеливой мамой.

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