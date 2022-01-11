В африканской маске и с синим маникюром: "Холостячка" Злата Огневич показала новое фото из Танзании

Певица поделилась впечатлениями от отдыха в Африке.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич – поделилась с фолловерами в Instagram новым снимком из отпуска в Африке.

Артистка побывала на сафари и увидела собственными глазами высочайший стратовулкан Африки – Килиманджаро. Ей очень нравится такой отдых.

На новом фото Злата запечатлена с колоритной африканкой маской, которую она приложила к лицу. Артистка одета в белую рубашку. На ее руках синий маникюр с серебристым декором.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

"Вернулась из Танзании на Занзибар. Я хочу еще исследовать Африку! Уже знаю, куда отправлюсь, но это все позже.

Сейчас у меня первое знакомство, и оно такое особенное! Даааа. Это было самым верным решением выбрать Африку для отпуска! Здесь масштаб ощущается во всем. Я будто слышу зов давних племен, он во всем, в каждой детали, каждом взгляде местных жителей! До мурашек и непередаваемого ощущения чего-то очень далекого, глубинного. Love Africa", - подписала снимок Огневич.

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