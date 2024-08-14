В аксессуарах от украинского бренда: стильная Кайли Дженнер снялась для британского Vogue

Звезда снялась в новой фотосессии для легендарного глянца.
27-летняя звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер – Кайли Дженнер – стала главной звездой сентябрьского номера британского Vogue. На обложке глянца девушка позировала с оголенными плечами в платье от Prada и в серьгах с бриллиантами от Bulgari.
А на одном из фото Кайли предстала в платье от Gucci и в перчатках от украинского бренда Zhilyova Lingerie.
Компанию на съемках Дженнер составили ее дети – 6-летняя дочь Сторми и 2-летний сын Эйр Уэбстер. Они позировали с мамой для нескольких милых кадров.
К слову, Кайли стала первой из всего большого семейства Кардашьян-Дженнер, кто появился на обложке британского Vogue. Она говорит, что плакала, когда ей позвонили из редакции, и не могла в это поверить.
Напомним, ранее Кайли Дженнер попала под прицел папарацци в Париже. Она шла на показ Модного дома Schiaparelli в рамках Недели высокой моды. Звезда надела на это мероприятие эксклюзивное нежно-розовое платье под названием La Vie en rose ("Жизнь в розовом цвете"), которое созвучно со словами песни знаменитой певицы Эдит Пиаф. Наряд был сшит из полупрозрачной сетчатой ткани, которую полностью расшили бледно-розовыми камнями. Дополнила она его атласным палантином, обувью на каблуках и вуалью на лице.
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