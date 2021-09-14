В алом мини-платье со шлейфом: роскошная Карли Клосс на Met Gala 2021

Модель показала фигуру спустя полгода после рождения ребенка.

В ночь с 13 на 14 сентября, после двухлетнего перерыва, состоялся ежегодный Met Gala. По традиции Бал Института костюма прошел в Метрополитен-музее, в Нью-Йорке. Тема церемонии – "В Америке: модный лексикон", раскрывает все аспекты американской фэшн-индустрии и ее истории.

Одной из гостий вечера стала 29-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret Карли Клосс. Она вышла на красную дорожку в роскошном алом мини-платье от Carolina Herrera с объемным верхом, глубоким вырезом на декольте и шлейфом. В руках звезда держала атласный клатч, выполненный в форме розы.

Карли Клосс / Associated Press

Волосы модели были туго собраны, а на ее лице был макияж с акцентом на алую помаду. Образ роковой красотки дополняли серьги с бриллиантами и черные лодочки на шпильках от Christian Louboutin.

Карли Клосс / Associated Press

Карли Клосс / Associated Press

Также в красном платье на Met Gala 2021 появилась модель и молодая мама Эмили Ратажковски. Она выбрала для выхода в свет достаточно откровенное красное платье с корсетом, юбкой из тюля и красивой кружевной вышивкой от Vera Wang. У платья был длинный шлейф, а также в комплекте шли высокие полупрозрачные перчатки, на них также была кружевная вышивка.

Эмили Ратажковски / Associated Press

Звездные гости Met Gala 2021 (28 фото)

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