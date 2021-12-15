В алом платье и с бантом на декольте: Пенелопа Крус блистала на гала-вечере в Нью-Йорке

В алом платье и с бантом на декольте: Пенелопа Крус блистала на гала-вечере в Нью-Йорке

Испанская актриса Пенелопа Крус вышла на дорожку в красивом наряде.

Вчера вечером Пенелопа посетила благотворительный вечер в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Ежегодно Музей при поддержке Модного дома Chanel проводит гала-вечер, где чествует кого-то из знаменитостей. В этом году этим человеком стала актриса и муза Модного дома – Пенелопа Крус.

Пенелопа Крус / Getty Images

На дорожку Крус вышла в роскошном алом платье от Chanel с пышной юбкой, приподнятой спереди, также наряд был украшен большим красным бантом, а на декольте были кристаллы. Пенелопа Крус обула черные туфли на каблуках с открытым носком, волосы заколола шпилькой и отстригла прямую челку, закрывающую ее лоб. Лук звезды дополняли серьги с бриллиантами, а макияж был вечерним со стрелками на веках.

На дорожке Крус была запечатлена весте с Рики Мартином. Певец был одет в черный смокинг, водолазку и брюки. А обут в кожаные туфли-лоферы.

Пенелопа Крус и Рики Мартин / Getty Images

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