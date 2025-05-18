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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В алом платье и с красивым колье на шее: Рози Хайнтингтон-Уайтли блистала на Каннском кинофестивале

Британская модель вышла на красную дорожку кинофестиваля в Каннах.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли появилась перед камерами фотографов во Дворце фестивалей в Каннах в алом макси-платье без бретелек, с драпировкой и с небольшой накидкой от Balenciaga Haute Couture. Модель дополнила свой лук черными классическими туфлями-лодочками на каблуках, у нее в ушах были серьги-клипсы, красивое колье на шее, а на пальце сверкало кольцо с крупным камнем.

Рози собрала свои светлые волосы в тугой гладкий пучок, сделала выразительный макияж глаз и немного подчеркнула помадой натурального оттенка губы. Также у модели был светлый маникюр.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Напомним, ранее мы писали, что на Каннском кинофестивале появилась Анджелина Джоли. Она посетила церемонию вручения премии Chopard Trophy, которую ей выпала честь вручать в этом году. Звезда блистала в элегантном белом платье от Tom Ford из коллекции весна-лето 2025.

Анджелина Джоли / © Associated Press

Анджелина Джоли / © Associated Press

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