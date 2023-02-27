В алом платье и со змеей на шее: Эмили Блант в объятиях мужа приехала на церемонию

Эмили вышла на дорожку в потрясающем красном платье из шелка с цветочной вышивкой от Oscar de la Renta, которое красиво сидело на ее фигуре и подчеркивало декольте.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

Блант дополнила вечерний лук украшениями от Bvlgari в виде змеи с красными камнями на шее и миниатюрными серьгами-колечками с россыпью камней. Также у актрисы были накрашены красным цветом ногти и губы. А глаза она лишь немного подчеркнула тушью. Белокурые волосы распустила и накрутила легкими волнами.

Ее супруг Джон Красински тоже вышел на дорожку. Он был в черном полосатом костюме, надел белую идеально выглаженную рубашку и галстук с геометрическим принтом.

Эмили Блант и Джон Красински / Фото: Associated Press

В этот вечер много знаменитостей приехали на церемонию в ярких луках. Особенно нам запомнился образ Клэр Фой и Джессики Честейн.

Эмили Блант / Фото: Associated Press

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