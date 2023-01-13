В алом платье и в компании Брэда Питта: Марго Робби на премьере фильма "Вавилон"

Марго Робби выбрала эффектный лук для премьерного показа фильма "Вавилон", который состоялся 12 января в Лондоне.
Вместе с Робби на дорожке появился и Брэд Питт, который также сыграл в фильме. На днях актер удивил поклонников новой прической. Брэд был в отличном настроении и все время веселил Марго, которая смеялась от его шуток, прикрывая рот рукой.
На дорожку 32-летняя актриса вышла в красном платье из коллекции весна-лето 2023 от Valentino. Платье-балахон с открытой спиной и мягкими складками выглядело необычно. Особенно сравнивая образ Марго на церемонии "Золотой глобус", где она блистала в луке от Chanel.
Робби собрала волосы в низкий пучок, оставив несколько прядей спереди, а также сделала красивый макияж глаз и насыщенной красной помадой накрасила губы.
Брэд Питт был в сером костюме в крупную клетку, серой рубашке и обут в идеально начищенный ботинки.
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