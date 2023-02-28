В алом платье с декольте до пупка: актриса, сыгравшая принцессу Диану, блистала на церемонии

32-летняя Элизабет Дебики вышла на дорожку в алом платье в пол из весенне-летней коллекции 2023 бренда Schiaparelli.

Остин Батлер и Элизабет Дебики, а также режиссер Баз Лурманн / Фото: Associated Press

У наряда было очень глубокое V-образное декольте и золотые бретельки с фурнитурой в виде глаз, также Дебики дополнила образ золотыми серьгами и кольцом на пальце. У нее был легкий лаконичный макияж на лице, губы подчеркнуты матовой помадой, а волосы зачесаны за уши.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Днем ранее Элизабет Дебики блистала на церемонии SAG Awards, куда она приехала в бархатном платье болотно-зеленого оттенка от Dior из кутюрной коллекции весна-лето 2023. Роскошный наряд актриса дополнила босоножками в тон тоже от Dior, и крупной серьгой с изумрудами. Сделала очень натуральный макияж и идеально выровняла волосы.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

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