В алом платье с драпировкой: Приянка Чопра очаровала роскошным нарядом на премьере сериала

Актриса выглядела в этом платье потрясающе.
После длительных съемок и интриг вокруг сюжета, который до конца не раскрывался, Amazon презентовал сериал "Цитадель", премьера которого на стриминге должна состояться 28 апреля. Главные роли исполнили Ричард Мэдден и Приянка Чопра. В преддверии премьеры для зрителей студия организовала премьерный показ шоу с красной дорожкой в Лондоне.
Для мероприятия Приянка выбрала эффектное красное атласное платье от Vivienne Westwood, которое идеально сидело на фигуре, подчеркивая талию. У наряда был корсетный верх с опущенными плечами и драпировкой на декольте.
Юбка платья выполнена в А-силуэте и имела небольшой шлейф. Образ актриса дополнила серьгами, красивой укладкой, яркой красной помадой на губах.
На мероприятие Чопра пришла в компании своего мужа - певца Ника Джонаса.
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