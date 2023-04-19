В алом платье с драпировкой: Приянка Чопра очаровала роскошным нарядом на премьере сериала

После длительных съемок и интриг вокруг сюжета, который до конца не раскрывался, Amazon презентовал сериал "Цитадель", премьера которого на стриминге должна состояться 28 апреля. Главные роли исполнили Ричард Мэдден и Приянка Чопра. В преддверии премьеры для зрителей студия организовала премьерный показ шоу с красной дорожкой в Лондоне.

Для мероприятия Приянка выбрала эффектное красное атласное платье от Vivienne Westwood, которое идеально сидело на фигуре, подчеркивая талию. У наряда был корсетный верх с опущенными плечами и драпировкой на декольте.

Юбка платья выполнена в А-силуэте и имела небольшой шлейф. Образ актриса дополнила серьгами, красивой укладкой, яркой красной помадой на губах.

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

На мероприятие Чопра пришла в компании своего мужа - певца Ника Джонаса.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Associated Press

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