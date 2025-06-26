В алом платье с обнаженными плечами: красивая Нина Добрев пришла на свадьбу друзей

Нина Добрев

Реклама

36-летняя канадская актриса болгарского происхождения широко известная всем по сериалу «Дневники вампира», — Нина Добрев — прилетела в Испанию, ведь была приглашена на свадьбу друзей — 40-летнего американского актера Майкла Тревино и 32-летней нидерландской модели Бреге Хейнен.

Майкл Тревино и Бреге Хейнен/instagram.com/nina

Майкл Тревино и Бреге Хейнен/instagram.com/nina

На торжество, состоявшееся в Барселоне, актриса надела пышное алое платье с обнаженными плечами от бренда Cult Gaia. Свой образ она дополнила золотой сумочкой-клатчем, золотыми крупными серьгами, кольцом и заколкой в волосах.

Нина Добрев/instagram.com/nina

Нина Добрев/instagram.com/nina

Сопровождал Нину на празднике ее бойфренд — трехкратный олимпийский чемпион, американский сноубордист Шон Уайт. Спортсмен, кстати, тоже недавно сделал актрисе предложение и преподнес кольцо с бриллиантом в пять карат. Возможно, пара уже готовится и к своей свадьбе.

Реклама

Нина Добрев и Шон Уайт/instagram.com/nina

Нина Добрев и Шон Уайт/instagram.com/nina

Нина Добрев и Шон Уайт/instagram.com/nina

Отметим, Нина Добрев родилась в Болгарии, в городе София, однако, когда ей было 2 года, семья эмигрировала в Канаду, в Торонто, где актриса и выросла. В 2006-м состоялся ее дебют на ТВ, она снялась в канадском подростковом сериале. Однако прорывом в карьере Нины стал сериал «Дневники вампира», где она сыграла двух главных героинь — Елену Гилберт и ее зловещего двойника Кэтрин Пирс. Сериал стал одним из самых популярных молодежных фэнтези, выходил с 2009-го по 2017-й, было выпущено 8 сезонов. Во время съемок между Нино и актером Йеном Сомерхолдером завязались романтические отношения, которые длились несколько лет.

Ранее, напомним, Нина Добрев показала свою маму и удивила их сходство. Они выглядят как двойники.