В алом платье с пайетками: 76-летняя Хелен Миррен впечатлила образом на красной дорожке

Британская актриса Хелен Миррен продемонстрировала эффектный аутфит на публике.

Звезда посетила премьеру фильма "Герцог", которая прошла в Национальной галерее в Лондоне. По этому случаю Миррен надела роскошное красное платье с россыпью пайеток от Needle & Thread и вокруг шеи с изящной кружевной оборкой, дополнив наряд ослепительными украшениями с бриллиантами от David Morris.

Хелен Миррен / Getty Images

Свои седые волосы Миррен собрала в высокий пучок, надела серьги-висюльки с красными камнями. У актрисы был светлый маникюр, красивое кольцо на пальце и вечерний макияж с акцентом на глаза и губы. Цвет помады Хелен удачно подобрала под тон платья. А вот обувь под пышной юбкой актрисы рассмотреть не удалось.

Хелен Миррен / Getty Images

По сюжету фильма "Герцог" события разворачиваются в начале 1960-х годов в Великобритании. Шестидесятилетний водитель такси крадет из Национальной галереи в Лондоне портрет герцога Веллингтона авторства Гойи. После этого вор посылает записку, где объясняет, что вернет шедевр при условии, что правительство страны будет больше средств тратить на помощь пенсионерам.

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