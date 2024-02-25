В алом платье с разрезом: Риз Уизерспун блистала на светской церемонии в Лос-Анджелесе

47-летняя Уизерспун вышла на дорожку в красном платье без бретелек, с драпировкой и разрезом спереди от Elie Saab Haute Couture.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Образ свой звезда, которая недавно развелась с мужем, дополнила красными босоножками на каблуках, колье из желтых камней и бриллиантов, серьгами из этого же комплекта и кольцом на пальце с двумя камнями.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Риз сделала светлый маникюр, легкий макияж, а волосы ее были небрежно уложены. Педикюр у звезды был выполнен в темно-красном цвете.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Ее коллега Дженнифер Энистон тоже появилась на светском мероприятии и впечатлила публику серебристым платьем с глубоким декольте от Celine, которое было на тонких бретельках и с высоким разрезом и небольшим шлейфом.

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