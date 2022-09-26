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В ананасовом бикини: 57-летняя Элизабет Херли похвасталась безупречной фигурой

В ананасовом бикини: 57-летняя Элизабет Херли похвасталась безупречной фигурой

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В ананасовом бикини: 57-летняя Элизабет Херли похвасталась безупречной фигурой

Элизабет Герли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Британская актриса обожает демонстрировать свои формы в купальниках.

Элизабет Херли решила попрощаться с летом-2022 и опубликовала в Instagram видео, снятое жарким летним днем во время отдыха. На нем актриса предстала в ананасовом бикини.

Лиз в свои 57 лет демонстрирует безупречную стройную фигуру и сексуальное декольте. Ей могут позавидовать многие 20-летние девушки.

Актриса принимала солнечные ванны, плавала в бассейне и купалась под душем под открытым небом.

Напомним, ранее Херли в голубом бикини похвасталась соблазнительным бюстом.

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