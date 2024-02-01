В ангоровых стрингах и унтах: Хейли Бибер позировала под пальмой

Девушка все свое время уделяет продвижению собственного бренда косметики.
Основательница бренда косметики Rhode – 27-летняя Хейли Бибер – сама снимается в его рекламе и каждый день делится промокадрами.
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На новых снимках она появилась в ангоровом комплекте от бренда Ким Кардашьян – Skims. На ней белый топ и стринги с длинными завязками. Образ звезды дополняют меховые белые унты и повязка на голове. Позирует Хейли под пальмой, украшенной гирляндами.
Напомним, ранее для рекламы бренда была приглашена южноафриканская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret - Кэндис Свэйнпоул. Она позировала в микробикини и с кошачьими ушами на голове.
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