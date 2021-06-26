В аномально тесном корсете: Doja Cat выбрала странный образ для вечеринки

Она любит экстравагантные наряды.

В пятницу в Лос-Анджелесе состоялась вечеринка певицы Doja Cat, которую она организовала в честь выхода своего третьего студийного альбома Planet Her. На вечеринке певица появилась в довольно странном образе. Лавандовый корсет, который она надела, буквально передавил ее грудь и выглядело это немного причудливо и явно не было очень комфортной одеждой.

Сочетала корсет Doja Cat с обтягивающей асимметричной юбкой, которую украшало множество рюш. Обула она ярко-оранжевые босоножки с прозрачными лямками, которые перекликались по цвету с оранжевым помпоном на ее корсете.

Doja Cat / Getty Images

Также Doja Cat решила сменить образ и для вечеринки преобразилась в блондинку, надев парик с длинными белыми волосами. На лице у девушки был ярким макияж, а вот из аксессуаров она выбрала массивные украшения с бриллиантами.

Doja Cat / Getty Images

Вообще неординарные наряды она очень любит и часто выбирает именно эпатажные образы. Например, на церемонии Billboard Music Awards 2021 певица появилась в двухцветном образе в черно-белую полоску из коллекции Balmain и в необычных сережках Jacob & Co., в которые было вставлено хищное растение - венерина мухоловка.

Doja Cat / Getty Images

А вот ранее на красной дорожке "Грэмми-2021" появилась в платье от Roberto Cavalli с внушительным декольте.

Doja Cat на Grammy 2021 / Associated Press

Читайте также: Грудь на показ: знаменитая певица появилась на American Music Awards без белья

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку