В ансамбле с огромным черным цветком: 74-летняя Вера Вонг появилась на красной дорожке в смелом луке

Она выбрала довольно эпатажный наряд.

Модельер Вера Ванг приняла участие в благотворительном гала-концерте Немецкого центра донорства костного мозга, который прошел в Нью-Йорке. Миссией организации является борьба с раком и заболеваниями крови.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Вера вышла на красную дорожку гала-вечера в черном ансамбле, который состоял из кроп-топа и длинной прямой юбки.

Образ 74-летняя женщина дополнила высокими перчатками из кожи, небольшим клатчем, а макияж на ее лице практически полностью отсутствовал.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Главным украшением этого наряда стал огромный цветок на топе, который частично закрывал и плечо модельера, именно поэтому она уложила свои длинные волосы на один бок.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

А вот спина была полностью открытой.

Вера Вонг / Фото: Associated Press

Читайте также:

Вера Вонг в купальниках и повседневных образах (26 фото)