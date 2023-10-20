В ансамбле с огромным черным цветком: 74-летняя Вера Вонг появилась на красной дорожке в смелом луке

Она выбрала довольно эпатажный наряд.
Модельер Вера Ванг приняла участие в благотворительном гала-концерте Немецкого центра донорства костного мозга, который прошел в Нью-Йорке. Миссией организации является борьба с раком и заболеваниями крови.
Вера вышла на красную дорожку гала-вечера в черном ансамбле, который состоял из кроп-топа и длинной прямой юбки.
Образ 74-летняя женщина дополнила высокими перчатками из кожи, небольшим клатчем, а макияж на ее лице практически полностью отсутствовал.
Главным украшением этого наряда стал огромный цветок на топе, который частично закрывал и плечо модельера, именно поэтому она уложила свои длинные волосы на один бок.
А вот спина была полностью открытой.
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