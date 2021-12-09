В антрацитовом кейпе и ботфортах: эффектный образ Дженнифер Гранер

В антрацитовом кейпе и ботфортах: эффектный образ Дженнифер Гранер

Актрису не часто можно увидеть на красных дорожках при полном параде.

Вчера, 8 декабря, в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие Women In Entertainment, которое ежегодно проводит издание The Hollywood Reporter.

Среди гостей было много знаменитостей. Всеобщее внимание привлекло появление Дженнифер Гарнер, которая, вопреки обыкновению, была одета очень эффектно.

Актриса надела платье и кейп цвета антрацит и высокие рыжие сапоги-чулки. Наряд был дополнен широким золотым колье.

Дженнифер Гранер / Credits

Также среди гостей была замечена Дженна Дьюэнн – 41-летняя американская актриса, танцовщица, кинопродюсер и предприниматель.

Дженна Дьюэнн / Getty Images

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