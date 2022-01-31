В апельсиновом мини-платье и на шпильках: участница "Холостяка-10" похвасталась стройными ногами

В апельсиновом мини-платье и на шпильках: участница "Холостяка-10" похвасталась стройными ногами

Алина Ляшук показала фото из новой фотосессии.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Алина Ляшук – похвасталась в Instagram новым эффектным аутфитом. Девушка предстала на фото в обтягивающем коротком платье апельсинового цвета с асимметричным кроем.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

Наряд прекрасно подчеркнул и ее подтянутую фигуру, и стройные ноги.

Образ Ляшук дополнила прической с красивыми локонами, нежным макияжем и туфлями на шпильках.

"Нахожусь на той стадии своей жизни, когда держусь подальше от споров. Даже если вы скажете, что 1+1=5, Вы абсолютно правы, наслаждайтесь", — написала Алина под фото.

Напомним, участница "Холостяка-11" Розали Номбре похвасталась стройными ногами в серебряном блестящем платье с разрезом.

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