В "арбузном" бикини: эффектная Изабель Гулар сверкнула стройной фигурой

После празднования своего юбилея бразильянка улетела на отдых.
Бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – 23 октября отметила свое 40-летие. Как прошел праздник, она показала в своем Instagram. Видимо, модель решила сделать себе подарок и отправилась в отпуск на один из бразильских курортов, откуда уже показала яркие фото.
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Изабель надела бикини с принтом в виде долек арбуза и устроила фотосессию под тропическим душем на пляже. Как всегда, модель выглядела потрясающе.
Держать себя в форме модели помогает спорт, она признается, что поставила себе цель заниматься спортом каждый день в течение часа несмотря на то, как загружен день. Среди спортивных упражнений она выделяет боковую планку с вращениями, скручивания в планке и приседания с эспандером. Также Гулар любит практиковать йогу и часто демонстрирует в фотоблоге свои фирменные стойки на голове.
Напомним, ранее топ-модель Изабель Гулар подчеркнула ноги короткой юбкой. Она стала звездой новой промокампании бренда джинсовой одежды и позировала на пляже в разных луках из денима.
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