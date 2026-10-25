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- Шоу-бизнес
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В архивном леопардовом платье и с накидкой: эффектная Ким Кардашьян устроила модный перформанс на красной дорожке
Звезда реалити и бизнесвумен выбрала для мероприятия винтажный наряд от французского Модного дома, созданный 28 лет назад.
Ким Кардашьян посетила премьеру сериала «Все честно» (All’s Fair), которая состоялась в рамках 21-го Римского кинофестиваля в Италии.
Звезда реалити устроила настоящий модный перформанс на красной дорожке, появившись в соблазнительном наряде с анималистическим принтом.
Ким предстала в леопардовом архивном платье Yves Saint Laurent из коллекции Haute Couture осень-зима 1998 года. На ней было длинное облегающее платье, которое подчеркнуло ее пышные формы и тонкую талию. Платье имело корсетный лиф с открытыми плечами, глубоким декольте в форме сердца и пикантной черной шнуровкой спереди, которая тянулась от груди до бедер и завершалась декоративными кисточками.
Наряд плотно облегал фигуру знаменитости, а к низу расширялся, образуя силуэт «русалка».
Особенно эффектным дополнением аутфита стала полупрозрачная леопардовая накидка, которую Кардашьян сначала небрежно накинула на плечи, а затем подняла над головой, словно капюшон. Звезда также расправляла ее руками, демонстрируя фотографам драматичный образ во всей красе.
К наряду Ким подобрала черные туфли с заостренным носком на высоком каблуке.
Она собрала волосы в высокий гладкий хвост и нанесла макияж с длинными ресницами и помадой нюдового оттенка.
Напомним, «Все честно» — юридическая драма, созданная Райаном Мерфи. В центре сюжета — команда успешных адвокаток, специализирующихся на разводах, которые уходят из мужской юридической фирмы, чтобы открыть собственную практику. В сериале вместе с Кардашьян снялись Наоми Уоттс, Сара Полсон, Гленн Клоуз, Ниси Нэш-Беттс и Теяна Тейлор.