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В асимметричном мини с обнаженным плечом: Зои Кравиц в образе total black пришла на фэшн-шоу Saint Laurent

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
601
Время на прочтение
1 мин
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В асимметричном мини с обнаженным плечом: Зои Кравиц в образе total black пришла на фэшн-шоу Saint Laurent

Зои Кравиц / Фото: Getty Images

34-летняя дочь Ленни Кравица в дерзком виде появилась на фэшн-ивенте.

Зои Кравиц посетила показ бренда Saint Laurent сезона осень-зима 2023-2024, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Актриса пришла на шоу во всем черном. На ней было асимметричное мини-платье с одним длинным рукавом и оборками в зоне декольте, которое она сочетала с плотными колготами с эффектом латексного блеска. Под нарядом отсутствовал бюстгальтер.

Зои Кравиц / © Getty Images
Зои Кравиц / Фото: Getty Images

Лук Кравиц дополнила лакированными туфлями на шпильках и черными очками. Зои сделала прическу с плетением, макияж с красной помадой и украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Напомним, фэшн-шоу также посетила бывшая первая леди Франции Карла Бруни. Она подчеркнула стройные ноги полупальто с блестками, которое затянула на талии поясом.

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Дата публикации
Просмотры
601
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